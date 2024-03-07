Вестник Кавказа

Масленица в Москве 2024: как проходит масленичная неделя в столице?

"Вестник Кавказа"
Масленица 2024 в разгаре. Фестиваль "Масленица. Московские сезоны" проходит на площадках по всей столице. В центре они открыты на площади Революции, на Кузнецком, в Камергерском и на Тверской площади. Представляем самые яркие фото древнего праздника.

Россия отмечает Масленицу 2024. Масленичная неделя в этом году проходит с 11 по 17 марта.

В Москве традиционный фестиваль "Московские сезоны" проводится по всему городу, в парках и на отдельных площадках.

В центре города проникнуться масленичным настроением можно на площади Революции, на Кузнецком мосту и в Камергерском переулке, а также на Тверской площади.

На площадках фестиваля "Масленица 2024" в Москве все желающие могут приобрести сувениры, насладиться выступлениями артистов и, конечно, отведать блинов.

Показываем на фото, как проходит Масленица в Москве.

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Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль “Масленица. Московские сезоны“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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