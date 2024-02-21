Блинная неделя: традиционные игры на Масленицу 

Масленица - это время блинов, походов в гости и всевозможных увеселений, в числе которых игры. Какие бывают игры на Масленицу и что они символизируют - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катание на Масленицу

На Масленицу развлекались с незапамятных времен: доподлинно сказать когда именно родилась эта традиция, невозможно, однако жива она по сей день. Поскольку Масленица - это проводы зимы, очевидно, что часть забав и игр неизменно связана со льдом и снегом. Одна из традиционных масленичных забав - это катание на санях. Катание на санях было двух видов:

катание в упряжке

катание на санях с горы.

У каждого из двух катаний изначально был свой сакральный (священный) смысл.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катание в упряжке

Катание в упряжке было общедеревенской забавой, фактически, одной из основных в деревнях на Масленицу. Заключалось оно в том, что в четверг, когда начиналась Широкая Масленица, все, у кого были сани или дровни (грузовые сани), собирались вместе, создавая своего рода поезд из упряжей. Таким ”поездом” (в основном молодежь) объезжала деревню по часовой стрелке - вслед за солнцем - помогая тем самым весне скорее наступить. Затем ”поезд” отправлялся в самую большую деревню, где проходила масленичная ярмарка. Катание в упряжке на Масленицу также давало возможность молодым людям познакомиться друг с другом для дальнейшего создания семьи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Катание на санях

Катание на санях с горы на Масленицу было призвано обеспечить хороший урожай: чем дальше удаётся проехать, тем лучше для будущих всходов. Ледяные горки на Масленицу делали специально и практически на каждой улице. Съезжали с горок на самых разных приспособлениях:

на салазках (небольшие сани)

на рогоже (грубой ткани)

на корзинках, заранее облитых водой и замороженных

на корёжках (замороженных досках)

на чунках (ручные сани)

Сегодня масленичные катания и на лошадях, и с гор по-прежнему популярны и являются неотъемлемой частью Блинной недели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медвежья потеха на Масленицу

Масленичная забава под названием ”Медвежья потеха” - еще одно развлечение, которое было чрезвычайно популярно. Медведь на Руси ассоциировался с богом Велесом - одним из главных богов в славянском пантеоне. Бог Велес был покровителем скота, богом плодородия и мудрости, поэтому Велесу и символизировавшему его медведю отводилась важная роль на Масленицу. На Руси считалось, что медведь, воплощающий Велеса, способен отвести беду и обладает целебной силой. Забавы с участием медведей были широко распространены как среди простого народа, так и среди знати. Вождение медведя на Масленицу было чрезвычайно популярным и заключалось в том, что вожак вместе с животным приходил в деревни, устраивая целые представления. Нередки были и схватки с медведем: обычно в них участвовали хорошо подготовленные люди. Сегодня живого медведя на Масленицу не увидишь: его роль обычно исполняет ряженый или актер. Тем не менее в большинстве забав, которые устраиваются на праздник по сей день, медведь - один из ключевых участников.

Взятие снежного городка

Взятие снежного городка на Масленицу - это игра, которая, как считается, распространилась по территории России из Сибири, притом довольно поздно, по сравнению с другими масленичными забавами: в XVIII веке. Появилась игра благодаря сибирским казакам: они строили снежные крепости на Масленицу, таким образом устраивая реконструкцию давних событий, связанных со взятием новых земель. Городок представлял собой снежные стены с воротами, иногда в основание стен забивали брёвна, чтобы конструкция была крепче. Для прочности городка его поливали водой. Строили такие городки на реках и площадях, начиная с масленичного понедельника, который носит название ”Встреча”.

На Прощеное воскресенье участники Взятия снежного городка делились на две команды: одна обороняла крепость, другая - осаждала. Нередко те, кто осаждал крепость, были на конях. В частности, на картине Василия Сурикова 1891 года ”Взятие снежного городка” изображен всадник, разбивающий снежное укрепление. Игра ”Взятие снежного городка" по сей день проходит в Сибири с особым размахом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столб на Масленицу

Столб на Масленицу или Потешный столб - еще одна традиционная масленичная игра, которая фактически не изменилась до наших дней. На Руси масленичный столб считался своего рода связующим звеном между землёй и небом. Тот из молодых людей, кому хватало сил на него взобраться, считался самым смелым и ловким. Залазили на столб с голым торсом, и тем, кому удавалось пройти непростое испытание (столб обычно высотой до 8 метров) снимал с верхушки подарок. Обычно на масленичный столб вешали что-то довольно ценное: валенки или платок, иногда курицу или петуха.

Сегодня Столбы на Масленицу устанавливают во многих регионах России, и каждый желающий может бросить вызов самому себе, приняв участие в старинной русской забаве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кулачные бои на Масленицу

Кулачные бои на Масленицу устраивались с незапамятных времен по двум причинам: это было и своего рода жертвоприношение, а также практика привлечения доброго урожая. В старину кулачные бои устраивали на заледеневших реках и озёрах. В древности кулачный бой был довольно кровавой забавой, однако со временем были разработаны правила, запрещающие наносить увечья. Кулачные бои на Масленицу есть разных видов:

Стенка на стенку. Этот кулачный бой проводится между двумя командами. Вполне достоверно забава изображена в фильме ”Сибирский цирюльник”. Один на один. Свалка-сцеплялка. Участники выбирали себе партнёра по силе, а затем тот, кто одерживал верх, ”цеплял” следующего участника.

Бои проходили в разных возрастных категориях: сперва боролись мальчики, потом юноши, а затем взрослые мужчины. Кулачные бои хоть и считаются довольно опасной масленичной забавой проводятся в некоторых регионах России по сей день.