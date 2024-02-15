Масленица современная: традиции,  обычаи, запреты 

Масленица - традиционный в России фестиваль, который длится целую неделю, предвещая 40-дневный строгий пост перед Пасхой. По статистике, больше половины россиян так или иначе отмечают Масленицу, в частности, пекут и едят блины. Однако кроме блинов, Масленица - это еще целый ряд традиций и обычаев, о которых мы расскажем в этом материале.

Главная традиция Масленицы

Главная традиция Масленицы - это, конечно же, печь блины. Появилась она задолго до того как Масленица стала Масленицей: еще в дохристианской Руси. С распространением христианства традиция никуда не делась: сегодня нет такого человека, который бы не знал, что Масленица - это блины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя Масленица и не исконно православный праздник, неделя до Великого (Пасхального поста) считается частично постной: в Сырную седмицу, как еще называют праздник, нельзя есть мясные продукты, но всё еще можно молочные, а также рыбу. Именно этот факт определяет православный характер по сути языческой Масленицы.

Блины на Масленицу можно приготовить самые разные:

на молоке

на кефире

на воде

с припёком

овсяные

гречневые

дрожжевые и бездрожжевые

творожные

с любой начинкой

Интересный факт: с давних времен блины были поминальной едой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ходить в гости

Еще одна традиция на Масленицу - ходить в гости. В гости ходят к родным, близким и друзьям, где обязательно угощаются блинами и приносят попробовать свои. Издревле Масленица считается временем сближения, единения и веселья, поэтому если вас пригласили в гости на Масленицу, обязательно сходите. В среду, например, существует традиция ходить на тёщины блины: в 2024 году этот день выпадают на 13 марта. В субботу, как и в воскресенье, обычно приглашают родственников и друзей к себе в гости.

Интересный факт: в давние времена на Масленицу принято было ходить в гости, чтобы сосватать детей.

Самый лучший рецепт блинов

Еще одна традиция на Масленицу - соревнование блинов, в котором так или иначе участвуют все, кто печет блины. Каждая хозяйка или хозяин, угощая гостей и родных блинами надеется, что ее блин лучший и самый вкусный. Негласный конкурс на лучший блин проходит практически в каждой семье, где празднуется Масленица. Как такового победителя сложно определить, ведь все блины на Масленицу почему-то невероятно вкусные!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ярмарки на Масленицу

Ярмарки стали популярными на Руси еще в X веке, и спустя 10 столетий они по-прежнему популярны уже в современной России. На Масленичных ярмарках, которые обычно длятся несколько дней, готовят и продают всевозможные праздничные угощения, в первую очередь, конечно же блины, а также сладости, в том числе традиционные для того или иного региона, горячие напитки. Нередко на ярмарках, которые устраивают на Масленицу, проходят разные конкурсы и игры, концерты и благотворительные мероприятия.

Интересный факт: слово ”ярмарка” пришло из немецкого языка и означает ”ежегодный торг”.

Поминать умерших

Еще одна очень важная традиция на Масленицу - поминать умерших. Древний обычай сформировался на основе верований славян дохристианской Руси в то, что умершие помогают живым в обеспечении удачного и плодородного года, поэтому их обязательно нужно было вспомнить и угостить: лепёшкой или блином. Сегодня в Блинную неделю (в 2024 году выпадает на 11-17 марта) принято вспоминать умерших и ходить на кладбище, в частности, в Прощеное воскресенье.

Просить прощения

Прощеное воскресенье (17 марта в 2024 году) - это еще и день, когда люди просят друг у друга прощения. Это замечательное время для того, чтобы искренне обратиться к родным и близким, получить прощение и начать на следующий день Великий пост. Как просить прощения в Прощеное воскресенье: обычно говорят ”прости меня”, на что отвечают ”Бог простит, и я прощаю”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сжигание Масленицы

Сжигание чучела на Масленицу связано с проводами, даже похоронами зимы. У древних славян соломенное чучело символизировало Марену - богиню Смерти и Зимы. Чучело было принято сжигать или топить в реке по окончании фестиваля, посвящённого дню весеннего равноденствия, тем самым встречая весну. Сегодня ритуальное сжигание чучела, скорее, символизирует избавление от прошлого и обновление. Чучело сжигают в последний день Масленицы, который также называется Мясопустной Неделей.

Интересный факт: в старину пепел, который оставался от чучела, развеивали над полями, чтобы урожай был хороший.

Что нельзя делать на Масленицу

Масленица - народный праздник, поэтому он сопряжен с рядом запретов. Правда, один из них относится не к народным, а к православным: на Масленицу

нельзя есть мясо.

нельзя грустить

нельзя отказываться от угощения

нельзя сплетничать и злословить

нельзя гостей угощать несвежей едой

нельзя быть скупым

нельзя резать блины ножом

нельзя идти в гости с пустыми руками

Интересный факт: уборку в Масленицу делать не запрещается, но только в первые три дня, которые носят название Узкая Масленица

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приметы на Масленицу

Еще одна традиция на Масленицу, это приметы, по которым определяют погоду, а иногда даже и судьбу:

если погода на Масленицу дождливая или морозная - весна будет тёплая

морозы на Масленицу - к тёплому, но не засушливому лету

если первый блин, испеченный на Масленицу, выходит красивым, то в семье никто не будет болеть целый год

если испечь много блинов в Сырную седмицу, не будешь знать бедности

если на Масленицу избавиться от старых вещей, то будет много обновок

если теща пригласить зятя на Масленицу и угостит его блинами, то ссориться они не будут целый год