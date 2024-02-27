Масленицу на Дону отпразднуют на неделю раньше

Власти Ростовской области приняли решение перенести празднование древнего языческого праздника – Масленицы – на неделю раньше положенного срока: причиной этого стали предстоящие выборы президента страны.

Правительство Ростовской области своим решением установило новую дату празднования Масленицы в этом году – ею станет 10 марта, пишет Donday.

Такое решение донские власти объяснили предстоящими выборами президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта и пересекутся с датой народных гуляний в честь языческого праздника, которые в нынешнем году как раз выпадают на 17 марта, передает "АиФ-Ростов".

Впрочем, вряд ли это огорчит жителей донской столицы – проводить массовые гуляния в Ростове-на-Дону не планировалось изначально, поэтому перенос даты на неделю раньше на планы ростовчан особо не повлияет.

А столицей масличных гуляний в этом году станет Новочеркасск – там и пройдут основные мероприятия, добавили в донском правительстве.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Масленица - традиционный в России фестиваль, который длится целую неделю, предвещая 40-дневный строгий пост перед Пасхой. По статистике, больше половины россиян так или иначе отмечают Масленицу, в частности, пекут и едят блины.