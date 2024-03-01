В Пятигорске Масленицу отметят на открытии парка Водник

В Пятигорске в воскресенье состоится официальное открытие парка Водник. Открытие парка отметят масленичными гуляниями.
Широкая Масленица пройдет на Воднике, говорится в сообщении на странице главы курортного Пятигорска Дмитрия Ворошилова.
«17 марта в 12:00 провожаем зиму и открываем наш новый парк! В программе игры с веселыми скоморохами и вкусными призами, традиционные масленичные забавы, концерт с народными песнями и танцами, сувениры от пятигорских ремесленников, ароматные блины и многое другое!»
– Ворошилов
Праздник состоится в парке «Водник», в котором ранее установили нового «Орла» - современная скульптура вызвала неоднозначную реакцию горожан.
Глава города сегодня также поздравил жителей с началом Масленицы - ее в России отмечают в этом году с 11 по 17 марта включительно.