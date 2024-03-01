Вестник Кавказа

В Пятигорске Масленицу отметят на открытии парка Водник

Масленичные гулянья во Владимире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске в воскресенье состоится официальное открытие парка Водник. Открытие парка отметят масленичными гуляниями.

Широкая Масленица пройдет на Воднике, говорится в сообщении на странице главы курортного Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

«17 марта в 12:00 провожаем зиму и открываем наш новый парк! В программе игры с веселыми скоморохами и вкусными призами, традиционные масленичные забавы, концерт с народными песнями и танцами, сувениры от пятигорских ремесленников, ароматные блины и многое другое!»

– Ворошилов

Праздник состоится в парке «Водник», в котором ранее установили нового «Орла» - современная скульптура вызвала неоднозначную реакцию горожан.

Глава города сегодня также поздравил жителей с началом Масленицы - ее в России отмечают в этом году с 11 по 17 марта включительно.

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