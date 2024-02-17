Жителей Пятигорска возмутил 3D-орел

Жители Пятигорска активно обсуждают новую скульптуру орла, исполненную в 3D-формате. Скульптура установлена в местном парке. Призванная стать новым лицом горда, она вызвала неоднозначную реакцию горожан.

Архитектурный образ Пятигорск недавно дополнил новый арт-объект, который вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Речь идет о полигональной скульптуре орла, появившейся в парке «Водник».

Этот футуристический объект стал поводом для дебатов, в которых активно участвует и глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Скульптура состоит из десятка плоских геометрических фигур, соединенных таким образом, что создает иллюзию объема. Ее футуристический дизайн – смелый шаг от традиционного искусства к более современным формам. Но не всем горожанам понравились такие изменения.

По словам противников, новая интерпретация образа города лишена узнаваемости и величия, которые присущи классическому изображению орла. Отсутствие змеи в когтях орла, по их мнению, уменьшает символическую нагрузку скульптуры.

Его сторонники, напротив, полагают, что город и его образ должны развиваться и идти в ногу со временем, и подобные арт-объекты способствуют культурному обогащению и привлекают туристов.

Напомним, что орел давно является символом Пятигорска, и его изображение можно встретить во многих местах города.