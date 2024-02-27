Скульптура орла в Пятигорске: история, как добраться, где находится?

Символ Кавминвод и Пятигорска – орел со змеей на Горячей горе в парке Цветник. Он изображен и на гербе. Какова история и легенда памятника, как до него добраться, где он находится и что означает?

Скульптура орла в Пятигорске – официальный символ Кавказских Минеральных Вод. Памятник расположен на уступе Горячей горы. Его посещают практически все туристы, кто приезжает в Пятигорск, и все стремятся обязательно потереть орлу клюв.

История памятника

В начале XX века директор Кавказских Минеральных Вод Владимир Хвощинский решил создать новый парк на Горячей горе. Его основная часть была готова к весне 1901 года, в том числе была создана каменная лестница. На ее верхней площадке, для законченности образа, придумали установить памятник, который отражал бы главное значение знаменитого курорта.

Сюжет для памятника предложил художник из Новочеркасска Иван Крылов. Он был полностью оригинален и не опирался ни на какой литературный источник. Живописец предложил изваять орла, держащего в когтях и клюющего ядовитую змею.

Памятник сделал из цемента скульптор Людвиг Шодкий. Его поставили на историческом месте – у щели, из которой раньше бил Александровский сероводородный источник, "первый источник" Кавминвод.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Орел был установлен на пьедестале из "рваного" камня, головой к собору и Цветнику. Он был торжественно открыт 1 мая 1901 года.

За более чем сто лет своего существования памятник претерпел серьезные изменения. После революции 1917 года скульптура вызывала ассоциации с Российской Империей, и ее частично разрушили. К началу Великой Отечественной войны орел был восстановлен, но, опять же из-за негативных ассоциаций, ее снова повредили.

После войны памятник реконструировали, сделав его более сдержанным: крылья уменьшились, голова опустилась, клюв закрылся. Окончательно этот вариант закрепился после того, как 15 октября 1973 года вместо цементной, подверженной разрушениям статуи была установлена ее бронзовая копия.

Что означает скульптура орла?

По замыслу автора, орел аллегорически воплощает "здоровые силы Кавказа". Змея представляет болезни и немощи, которые отравляют жизнь человеку. Орел (на латыни aquila) побеждает змею, так же, как целебная (aqua) исцеляет болезни.

Легенда о памятнике

Вскоре после создания памятника возникла и "древняя" легенда о нем. Согласно одному из вариантов, орел сел на Горячую гору, и его укусила ядовитая змея, притаившаяся под камнем. Отравленная птица упала к источнику лечебной воды, которая спасла ее. Тут же оправившись от ран, орел вернулся на гору и расправился со змеей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится скульптура?

Памятник орлу в Пятигорске расположен на юго-восточной части горы Горячей, на смотровой площадке. Скульптура находится на территории парка Цветник.

Как добраться до орла в Пятигорске?

Чтобы увидеть орла, сначала надо попасть в парк Цветник. Туда можно доехать на такси и на общественном транспорте.

К парку идут трамваи № 1, 3, 4, 5, 8 и автобус № 1, остановка так и называется – Цветник. Отметим, что трамвайная остановка расположена немного дальше от входа, чем автобусная.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Зайдя в пак через центральный вход, надо свернуть направо, пройти мимо Грота Дианы – и вы попадете к лестнице. По ней нужно подняться на самый верх.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“. Грот Дианы

Почему орел – символ Кавминвод?

Скульптура орла изображена на нынешнем гербе Пятигорске, принятом в 2007 году.

Интересно, что орел также украшал герб Пятигорска с 1842 по 1917 год. Но тот орел был двуглавым и без змеи: он попал на герб города с герба Кавказской области, где он воплощал двуглавого орла Российской Империи.

Орел с памятника изображен и на гербе Кавминвод. Он был утвержден в 1995 году.

Памятник 3D Орел

Интересно, что в 1901 году далеко не все сразу высоко оценили новую скульптуру. Многим она показалась некрасивой, уродующей прекрасный парк. И лишь постепенно орел со змеей стал общепризнанным символом Кавминвод и Пятигорска, художественная ценность которого не подлежит сомнению.

© Фото: Telegram-канал Дмитрия Ворошилова

Аналогичную реакцию вызвал в наши дни еще один орел: скульптура, состоящая из геометрических фигур, образующих фигуру орла в 3D, была установлена в новом парке "Водник". Необычное прочтение ставшего классическим символа города вызвало неоднозначную реакцию горожан.