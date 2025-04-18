Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей

Спецпосланник президента США Уиткофф провел переговоры с президентом России Путины сегодня в Москве. Дональд Трамп оценил их встречу и назвал ее хорошей.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел хорошую встречу, заявил американский лидер Дональд Трамп в разговоре с изданием Reuters.

"Уиткофф провел хорошую встречу"

- Дональд Трамп

Он также отметил, что работа на над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко.

Напомним, что сегодня в Москве Стивен Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путины. Их беседа продлилась три часа и была конструктивной, со слов помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Путин и Уиткофф обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и сблизили позиции по другим международным вопросам.