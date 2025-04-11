Визит Уиткоффа: Трамп представил России план по Украине

Вместо переговоров в Лондоне, куда Стивен Уиткоф все-таки не поехал, спецпосланник Трампа прибыл сегодня в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Агентство Reuters раскрыло детали нового плана США по украинскому урегулированию.

Переговоры в Лондоне между США и Европой с самого начала не вызывали оптимизма, ведь в них не участвовали ни главный американский переговорщик по Украине Стивен Уиткофф, ни госсекретарь Марко Рубио. Запланированные изначально на уровне глав МИД переговоры в итоге прошли на более низком уровне, и США представлял другой спецпосланник Трампа, Кит Келлог. Одной из причин отказа Рубио лететь в Лондон, наряду с уже обозначившимися на парижской встрече разногласиями между Европой и США, стал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от признания Крыма российской территорией. Этот пункт был одной из семи обязательных позиции в так называемом "плане Трампа".

Если бы Зеленский согласился с предложением Трампа, то лондонскую встречу можно было бы назвать прорывом. Однако для сохранения позитива вокруг своей дипломатии в Овальном кабинете и Госдепе продолжают использовать прилагательные "хороший" и "успешный" в описании любых встреч, включая лондонскую. Представители Франции, Великобритании, Германии, США и Украины договорились о продолжении "дальнейших регулярных консультаций для достижения мира".

Судя по выступлениям политиков и инсайдам в западных СМИ, позиции США и Европы гораздо ближе, чем позиции США и Украины. В МИД Великобритании назвали переговоры "продуктивными и успешными", так как они привели "к значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам". Кит Келлог призвал союзников "двигаться вперед" по предложениям Трампа. Американский президент добивается территориальных уступок от Зеленского, и по информации газеты Financial Times европейские союзники Киева тоже пытаются склонить к этому украинские власти.

Хотя киевские политики продолжают сопротивляться сепаратному миру, Трамп оставляет в силе свои предложения. Отрицательную реакцию Зеленского по Крыму американский президент назвал "очень вредной для мирных переговоров с Россией". "Ему нечем похвастаться! Ситуация на Украине тяжелая: он может либо заключить мир, либо воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", — написал Трамп в соцсетях.

После переговоров в Лондоне американская дипломатия вновь обратилась к России. Такое поведение мы уже наблюдали в Париже, когда Рубио сразу после общения с европейцами позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову. 25 апреля Уиткофф в очередной раз прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Пока посланник президент США пересекал Атлантику, Reuters начало обнародовать содержание плана Трампа по Украине, который Уиткофф представил европейским коллегам на встрече в Париже. Согласно американской формуле:

📌прекращается огонь, начинаются переговоры между Киевом и Москвой.

📌Крым официально признаются территорией Россией, а четыре других новых региона - де-факто остаются под контролем Москвы.

📌Украина отказывается от вступления в НАТО

📌 санкции с России должны быть сняты

В целом, план Трампа устраивает Россию. Единственное, где нет еще ясности - кто будет гарантировать соблюдение режима прекращения огня и какова окончательная позиция Трампа по миротворцам из Европы, приход которых на Украину власти России считают casus belli.

В тот же день, 25 апреля? Reuters поведало о сохранении разногласий между США и Европой. Якобы Киев и его европейские партнеры отклонили ряд предложений Трампа. Главные расхождения Киева и Брюсселя с Вашингтоном касаются "очередности разрешения территориальных вопросов, снятия санкций против России, гарантий безопасности и размера украинской армии".

Встречу Уиткоффа с Путиным своими комментариями сопроводил и Дональд Трамп. В интервью журналу Time он снова похвалил переговоры с Россией, охарактеризовав их как "хорошие", и дал понять, что Вашингтон и Москвы "очень близки к сделке".

В том же интервью глава Белого дома подтвердил инсайд Reuters об исключении возможности вступления Украины в НАТО: "Не думаю, что они когда-либо смогут вступить в НАТО". Далее Трамп дал понять, что именно тема расширения НАТО и стала причиной боевых действий. То есть американский президент соглашается с Кремлем в необходимости устранения первопричин конфликта.

Переговоры Уиткоффа и Путина, как и представителей США и России, будь то в Эр-Рияде или Стамбуле, могут продлиться до самой ночи. Цель визита спецпосланника Трампа состоит в продолжении консультаций и сопряжении своих позиций с Москвой. Скорее всего, Уиткофф представит пункты "плана Трампа" президенту России, рассчитывая на положительную реакцию.

Однако говорить о существенном прогрессе рано. Есть множество нюансов, осложняющих достижение мира уже завтра. Среди них можно выделить потенциальное размещение на Украине западных миротворцев, нерешенность процедуры соблюдения перемирия и вопрос территорий. Москва не согласится на европейские контингенты. Контроль режима прекращения огня необходим, и без должного контроля, как показало пасхальное перемирие, тишина на линии соприкосновения войск соблюдаться не будет. В вопросе территорий Киев пока не демонстрирует готовность к уступкам, а Москва может не согласиться с формулировкой признания "де-факто" четырех новых областей. Камнем преткновения могут стать и санкции, от которых Европа не собирается отказываться.