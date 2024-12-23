Вестник Кавказа

Red Wings запустит рейсы в израильский Эйлат летом

Лежаки на пляже
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В июне российским туристам станут доступны прямые авиарейсы из Москвы в Эйлат. Перевозкой займется Red Wings, билеты поступили в продажу.

Российская компания Red Wings объявила о запуске нового рейса Москва - Эйлат.

Коммерческий директор Red Wings Александр Крутов уточнил, что на курорт в Израиле будут летать самолеты Sukhoi Superjet из Москвы.

"Мы начали продажи на новые рейсы в Израиль. С 12 июня мы начинаем полеты в аэропорт "Рамон" в Эйлате"

– Крутов

Билеты уже доступны, перелет туда-обратно с багажом обойдется примерно в 35 тыс рублей. Компания будет выполнять один рейс в неделю по четвергам.

Также возрастет перевозка из городов РФ в Тель-Авив: появятся новые рейсы из Сочи, с 8 июня самолеты полетят из Санкт-Петербурга, в мае могут быть запущены авиарейсы из Кавминвод.

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