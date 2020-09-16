Чингиз Садыхов: гений сопровождения Бейбутова и Магомаева

Пианиста Чингиза Садыхова называли "концертмейстером от бога" и "гением сопровождения", он выступал с Бюльбюлем, был постоянным аккомпаниатором Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева. Где Садыхов получил музыкальное образование, почему карьере классического пианиста он предпочел профессию концертмейстера, какими наградами был отмечен?

Где Чингиз Садыхов учился музыке?

Чингиз Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Учиться играть на фортепиано он начал в десятилетней музыкальной школе (нынешней Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля), а впервые на большую сцену вышел "в восьмом или девятом классе", исполнив с оркестром концерт Роберта Шумана. Пианист рассказывал, что публичных выступлений "никогда не боялся":

Я выходил и выхожу на сцену, чтобы получить удовольствие. И я убедился в том, что если ты сам не будешь получать удовольствия от того, что ты делаешь, то и слушатели его не получат.

В 1946 году он окончил школу и поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию (теперь это Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибекова, а третьекурсником впервые аккомпанировал популярному эстрадному певцу Мирзе Бабаеву для записи на радио.

Потом были занятия в аспирантуре Московской государственной консерватории имени Чайковского у профессора Александра Гольденвейзера, которого Садыхов называл "прекрасным пианистом и педагогом", а обстановка в самой консерватории ему запомнилась как "очень демократичная":

Профессора вместе обсуждали игру студентов, аспирантов

Как Чингиз Садыхов стал аккомпаниатором и с кем выступал?

В 1953 году, окончив аспирантуру, Садыхов вернулся в Баку, стал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Он готовился делать карьеру как классический пианист, а "азербайджанскую музыку играл для себя, в компаниях, как это обычно водится".

Бюльбюль

Все изменил случай: заболел постоянный аккомпаниатор Бюльбюля Владимир Козлов, и знаменитый певец предложил молодому музыканту поехать с ним на гастроли в Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Концерты прошли успешно, именно тогда Садыхов понял, что хочет быть "не одним из многочисленных исполнителей-классиков", а "пианистом — исполнителем азербайджанской музыки", и "не просто исполнителем, не просто аккомпаниатором, а интерпретатором азербайджанской музыки".

Рашид Бейбутов

В 1956 году началось сотрудничество Садыхова с Рашидом Бейбутовым, которое продлилось семь лет. Они выступали по всему Советскому Союзу, побывали в Иране, Сирии, Индии, Ираке и многих других странах. О совместной работе пианист рассказывал так:

У нас все с ним было настолько отточено, настолько отрепетировано, причем я говорю не только о музыкальной части выступления. Мы знали наверняка, кто из какой кулисы выходит, кто как подходит к роялю, кто как кланяется

В 1959 году Бейбутов стал народным артистом СССР, а Садыхов — заслуженным артистом Азербайджана.

Муслим Магомаев

В 1964-м наступила "эпоха Магомаева": за семь лет не осталось в СССР "ни одного уголка, где бы мы не концертировали", а еще были выступления в Венгрии и на всемирной выставке "Экспо-67" в Монреале, вспоминал Садыхов. "Триумф Муслима" он "наблюдал изо дня в день" и отмечал: именно с Магомаевым "связано начало эры раскрепощенности на советской эстраде", он "внес элементы западной, то есть сегодняшней эстрады".

Другие известные исполнители

Садыхов концертировал с азербайджанскими оперными исполнителями Лютфияром Имановым, Фидан и Хураман Касимовыми, таристом Рамизом Кулиевым, выступал с солистами Большого театра Владимиром Атлантовым и Александром Огнивцевым, известными оперными певцами Булатом Минжилкиевым и Гоар Гаспарян. Когда в Баку гастролировал Марк Бернес, он заменил его постоянного концертмейстера Давида Ашкенази, а когда приехал Аркадий Райкин со своим театром, — целый оркестр: для него на сцене филармонии просто не хватало места.

Рассуждая о своей профессии, Садыхов объяснял, что "настоящий аккомпаниатор — человек со-пе-ре-жи-ва-ю-щий", на концертах он "не отвлекается на ноты, на пальцы и прочее, все его внимание — исключительно на вокалисте". Если такой тандем "случается, — это и есть настоящее искусство", уверен пианист. В качестве примера он приводил дуэты Нани Брегвадзе и Медеи Гонглиашвили, Елены Образцовой и Важи Чачавы.

Не только концертмейстер

В 1971-1981 годах Садыхов был директором музыкальной школы №16, следующие десять лет являлся художественным руководителем "Азконцерта", участвовал в создании Института искусства в Йемене и преподавал там. В 1987-м он получил звание народного артиста Азербайджана, а в 1991-1994 годах профессор Садыхов преподавал в Бакинской музыкальной академии.

США — Азербайджан: как прошли последние десятилетия музыканта?

С 1994 года музыкант с семьей жил в Сан-Франциско, но часто возвращался в Азербайджан. Например, в 2002-м он был в Баку, когда праздновали 60-летие Магомаева, а в октябре 2008-го простился с ним в Москве и проводил в последний путь в Баку. 30 октября 2009 года свое 80-летие Садыхов отметил большим концертом в бакинской филармонии, тогда же маэстро был награжден орденом "Шохрат" ("Слава").

Выступая в США, в программы своих концертов он обязательно включал музыку азербайджанских композиторов. А еще пианист выпустил два диска: на одном записал произведения Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Ниязи, Алекпера Тагиева, а на втором представил свои версии любимых мелодий из репертуара Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, других популярных американских исполнителей.

В 2010-м Садыхов перенес операцию на сердце — с тех пор перелеты ему были противопоказаны. Скончался музыкант 30 декабря 2017 года в Сан-Хосе, похоронили его 16 января 2018-го на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.