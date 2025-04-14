В расписание полетов "Туркменских авиалиний" возвращаются авиарейсы в Россию

Национальный авиаперевозчик Туркменистана авиакомпания "Туркменские авиалинии" возвращают в летнее расписание полеты из Ашхабада в Москву и Казань, они возобновятся уже в мае.

Национальный авиаперевозчик Туркменистана авиакомпания "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) приняла решение уже в мае возобновить полеты из Ашхабада в Москву и Казань, сообщает сайт компании.

"Туркменские авиалинии" уже начали продажу авиабилетов на авиарейсы в Россию, передает ТАСС.

Авиарейсы Ашхабад - Казань - Ашхабад были приостановлены со 2 июня 2024 года, а рейсы Ашхабад – Москва – Ашхабад были отменены компанией с 30 декабря 2024 до конца января 2025 года.

Напомним, в конце января "Туркменские авиалинии" продлили приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой до марта, не сообщив о причинах такого решения. Единственной авиакомпанией, которая связывает Россию и Туркменистан, все это время была S7, которая совершала ежедневные рейсы между столицами с 15 января.