Ашхабад продлил ограничения на полеты в Москву

"Туркменские авиалинии" продлили приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой. О причинах в компании не сообщили. Ограничения продлены до марта.

Ограничения на полеты между Ашхабадом и Москвой продлены, сообщает пресс-служба перевозчика "Туркменские авиалинии".

Отмечается, что все февральские рейсы приостановлены, запрет продлен до марта текущего года. Причины компания не раскрыла.

Туркменский авиаперевозчик приостановил полеты в конце 2024 года. Планировалось, что ограничения будут действовать с 30 декабря 2024-го до 31 января 2025 года.

В настоящее время единственной авиакомпанией, которая связывает Россию и Туркменистан, является S7, которая с 15 января совершает ежедневные рейсы.