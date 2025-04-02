Президент Сербии подтвердил приезд в Москву на 9 мая

Сербский президент Александр Вучич подтвердил, что собирается приехать в Россию на День Победы и побывать на параде, который пройдет 9 мая в Москве на Красной площади, невзирая на резко негативную реакцию со стороны ЕС.

Глава Сербии Александр Вучич не изменил своего решения и по-прежнему планирует побывать на параде ко Дню Победы в Москве, который состоится 9 мая. Об этом он сам сообщил в телеэфире.

Вучич отметил, что его отношения с президентом России всегда были открытыми, но не всегда легкими, так как у него и Владимира Путина по ряду вопросов бывало разное мнение.

"Я еще восемь месяцев назад сказал, что поеду в Москву, и я поеду в Москву"

– Вучич

В то же время сербский президент добавил, что, скорее всего, он не сможет взять с собой в Россию представителей других ведомств, в том числе правительства, так как стремится не подвергать риску их сотрудничество с ЕС. По той же причине, отметил Вучич, на Красную площадь, возможно, не сможет выйти подразделение ВС Сербии.

Президент добавил, что вечером 9 мая могут пройти его переговоры с Владимиром Путиным. Вучич уточнил, что встреча будет посвящена "всему", в том числе вопросам нефти и газа.