Гражданская панихида по Зурабу Церетели проходит в Тбилиси

В грузинской столице в эти минуты проходит гражданская панихида по легендарному художнику-монументалисту и скульптору, президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели.

Прощание со знаменитым художником-монументалистом, скульптором, главой Российской академии художеств Зурабом Церетели проходит сегодня в Тбилиси, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Гражданская панихида проводится в Музее современного искусства в течение двух дней, первый день прошел накануне.

Проститься с легендарным Церетели приходят десятки жителей Грузии. Они приносят цветы, а также поминальные венки.

Ранее церемония прощания со скульптором прошла в Москве, в Храме Христа Спасителя. Похороны состоятся завтра. Тело художника предадут земле в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей, где уже похоронена его супруга.

Напомним, Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля.