Песков прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа

Сегодня в Москве состоялась встреча президента России Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа. Пресс-секретарь Кремля Песков назвал визит американского политика челночной дипломатией.

Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа – челночная дипломатия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Уиткофф передает президенту России Владимиру Путину послание от президента США Дональда Трампа, а улетает с обратным посланием от российского лидера к главе Белого дома.

"Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами"

- Дмитрий Песков

Напомним, что сегодня состоялась встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина. Основными темами переговоров стали Украина и другие международные вопросы.