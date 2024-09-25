Иран будет говорить с ЕС о возобновлении ядерной сделки

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран согласен на переговоры с Европой по СВПД, однако проходить переговоры будут лишь при отсутствии давления на власти страны.

Власти Ирана готовы сесть за стол переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако категорически не приемлют любое давление со стороны стран Запада и в первую очередь будут отстаивать свои интересы, сообщил сегодня заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает иранское информационное агентство ISNA.

"Мы согласны на переговоры по СВПД, но не поддадимся максимальному давлению со стороны Европы. Если новая администрация Трампа попытается повторить свою такую же ошибку, Вашингтон снова потерпит неудачу. Сейчас СВПД все еще может служить основой для заключения новой сделки"

- Маджид Тахт-Раванчи

Напомним, на прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Аракчи провел с ним переговоры, в ходе которых он заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество с агентством и готов к переговорам по ядерной сделке на основе национальных интересов, однако не будет делать этого под давлением. Стороны договорились продолжить переговоры на основе взаимных национальных интересов и неотъемлемых прав, при этом не будут проводить их под чьим-либо давлением или устрашением, написал Аракчи.