Вестник Кавказа

В Азербайджане назвали численность населения республики

В Азербайджане назвали численность населения республики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане подсчитали количество жителей страны. В стране зафиксировали небольшой прирост населения за год.

Численность населения Азербайджана составила 10 млн 214 тыс человек, поведал Госкомстат страны. 

Сообщается, что с начала года по начало осени число жителей страны выросло более чем на 33 тыс человек, что составило 0,3 %. 

Отмечается, что в городах проживают чуть более 54% жителей. В половой структуре населения преобладают женщины, но их перевес незначительный – менее 1% от численности. 

23% азербайджанцев являются жителями столицы, что делает Баку самым густонаселенным регионом страны со значительным отрывом. На втором месте – Ленкоран-Астаринский район, где зафиксировали чуть менее 10% от общего числа населения.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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