В Казахстане предсказали численность населения в 2050 году

Казахстан, в котором сейчас проживает 20 млн человек, к 2050 году ожидает численность населения в 27,5 млн человек. Большая часть граждан будет жить на юге страны и в крупных городах.

В Казахстане через 25 лет будет проживать около 27,5 млн человек, подсчитали в Минтруда республики.

"В целом к 2050 году ожидается, что население республики составит порядка 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах"

– министерство

Сегодня в стране проживает 20 млн человек, доля городского населения - 60%, сельского - 40%.

Активный рост трудоспособного населения начнется с 2028 года, уточнили в ведомстве, и к 2050 году рабочая сила будет составлять около 45% от всего населения - 12 млн.

"При этом существует риск сокращения рабочей силы в Северо-Казахстанской области на 45%. Также в списке регионов, в которых ожидается снижение: Костанайская (-29%), Абай (-25%), Павлодарская (-24%) области. Под вопросом остается Жетысу"

– департамент прогнозирования и исследований ЦРТР

Отметим, что сегодня Казахстан - одна из стран с самой низкой плотностью населения в мире.