Лидерство, люди, благо и ценности: что объединяет Россию и Казахстан?

В посольстве Казахстана в России назвали факторы, которые связывают Москву и Астану: лидерство, люди, благо и ценности. Там добавили, что партнерство России и Казахстана имеет органическую природу.

Казахстанский посол в Москве Даурен Абаев перечислил четыре фактора, которые связывают Россию и Казахстан. Он выделил лидерство, людей, благо и ценности.

Говоря о лидерстве, Абаев отметил, что стратегическое партнерство двух стран имеют органическую природу. Он напомнил, что у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница, где сотни лет велись активные контакты в различных областях.

Что касается людей, то, по мнению посла, россиян и казахстанцев объединяет совместное преодоление тяжелых и трагических испытаний, с которыми столкнулись оба народа.

Дипломат подчеркнул, что под благом он понимает развитие торгово-экономических отношений между странами. Он подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между странами составил рекордные $26 млрд, а сегодня есть предпосылки для обновления.

В заключение Абаев рассказал о ценностях. По его словам, культурный обмен способствует сближению и взаимопониманию народов России и Казахстана. Дипломат также уточнил, что сегодня в России обучается рекордное число студентов из Казахстана - свыше 60 тыс человек.