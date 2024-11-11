Президент Абхазии переговорит с оппозицией сегодня

Сегодня вечером состоятся переговоры президента Абхазии и представителей оппозиции. Ранее она выступила с требованием отставки Аслана Бжания.

Президент Абхазии Аслан Бжания договорился о переговорах с оппозицией. Их наметили на 18:00 по местному времени (17:00 мск), рассказали в пресс-службе главы республики.

«Состоялась встреча президента Аслана Бжании с группой депутатов парламента. Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Было принято решение не позднее 18:00 (17:00 мск) сформировать делегации и приступить к переговорам власти и оппозиции»

- пресс-служба президента Абхазии

Что случилось в Абхазии?

Парламент Абхазии должен был принять законопроект, регламентирующий межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Заседание было назначено на 15 ноября. В этот день около здания законодательного органа собралась оппозиция, которая начала требовать непринятия закона, так как, по их мнению, он навредит местному среднему и малому бизнесу и экономике страны в целом. Противники закона отмечают, что выступление не носит антироссийский характер.

Протест перерос в столкновения между митингующими и полицией. Оппозиция сумела захватить ряд административных зданий и начала требовать отставки нынешнего президент Аслана Бжания. В результате беспорядков пострадало несколько человек.