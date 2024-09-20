"Газпром" может принять участие в модернизации газовой системы Узбекистана

Узбекистан заинтересован в привлечении российского "Газпрома" к работам по модернизации газотранспортной системы республики. Обновленная ГТС повысит стабильность поставок газа в Узбекистан.
Узбекистан занят модернизацией газотранспортной системы (ГТС) и рассматривает возможность привлечения к проекту "Газпрома", рассказал министр экономики и финансов РУ Джамшид Кучкаров.
"Мы работаем над модернизацией нашей газотранспортной системы. А также очень заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере с нашими коллегами в Казахстане и с "Газпромом""
– министр
Проведение работ на ГТС необходимо, чтобы обеспечить надежность и стабильность газовых поставок в Узбекистан из России. Потребность Узбекистана в газе постоянно растет, а собственная добыча падает из-за истощения ресурсов.