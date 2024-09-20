Вестник Кавказа

"Газпром" может принять участие в модернизации газовой системы Узбекистана

"Газпром" может принять участие в модернизации газовой системы Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан заинтересован в привлечении российского "Газпрома" к работам по модернизации газотранспортной системы республики. Обновленная ГТС повысит стабильность поставок газа в Узбекистан.

Узбекистан занят модернизацией газотранспортной системы (ГТС) и рассматривает возможность привлечения к проекту "Газпрома", рассказал министр экономики и финансов РУ Джамшид Кучкаров.

"Мы работаем над модернизацией нашей газотранспортной системы. А также очень заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере с нашими коллегами в Казахстане и с "Газпромом""

– министр

Проведение работ на ГТС необходимо, чтобы обеспечить надежность и стабильность газовых поставок в Узбекистан из России. Потребность Узбекистана в газе постоянно растет, а собственная добыча падает из-за истощения ресурсов.

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