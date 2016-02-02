Вестник Кавказа

«Газпром» нарастил поставки в Центральную Азию

«Газпром» нарастил поставки в Центральную Азию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года поставки российского газа в Центральную Азию выросил в два раза. «Газпром» продолжит свою работу, будут достигнуты новые договоренности.

Глава российского компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о поставках газа в страны Центральной Азии в текущем году. Он отметил, что Россия нарастила поставки.

По словам руководителя организации, с января по сентябрь «Газпром» увеличил газовые поставки в Азию в два раза. Миллер подчеркнул, что такого не было никогда.

Глава компании заявил, что «Газпром» продолжит свою деятельность, поскольку впереди ждут серьезные переговоры. Он выразил уверенность, что будут достигнуты все договоренности и задачи.

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