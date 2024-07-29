Первенство мира по виртуальному тхэквондо пройдет с участием дагестанки

Тхэквондистка из Дагестана будет выступать за Россию на ЧМ по виртуальному тхэквондо. Турнир пройдет с 16 по 17 ноября в Сингапуре.

Дагестанская тхэквондистка Аминат Рамазанова будет участвовать на первом мировом первенстве по виртуальному тхэквондо, котороый уже завтра стартует в Сингапуре, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

Спортсмена стала членом российской сборной в возрасте от 13 до 15 лет. В реальном она завоевала золото на чемпионате России и была финалисткой мирового турнира.

Стоит отметить, что соревнования пройдут с 16 по 17 ноября в Сингапуре. Виртуальное тхэквондо вобрало в себя классические боевые приемы и виртуальную реальность.