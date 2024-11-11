Вестник Кавказа

Оппозиция в Абхазии готовится к митингу у парламента

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Абхазская оппозиция призывает граждан прийти на митинг в субботу. Оппозиционеры требуют отставки президента, который накануне уехал в родное село.

У здания парламента Абхазии сегодня в 14.00 состоится митинг, к участию в нем призывает Координационный совет, созданный накануне и объединяющий оппозицию и общественные организации республики.

"Координационный совет призывает граждан Абхазии прибыть в 14:00 мск к парламенту. <...> Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране"

– Совет

Накануне Аслан Бжания, президент Абхазии, на фоне беспорядков отбыл из столицы в родное село Тамыш. Сегодня он планирует провести встречу с населением по поводу ситуации в республике. Также известно, что Бжания обсудил с силовыми структурами вопросы обеспечения безопасности в текущей обстановке. Законопроект, вызвавший недовольство оппозиции в республике, главой государства отозван не был.

"Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия" из парламента"

– пресс-служба президента

Сегодня, согласно информации Координационного совета, все органы, обеспечивающие жизнедеятельность Абхазии работают в штатном режиме.

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