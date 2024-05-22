Причину крушения вертолета Раиси назвали в Иране

В Иране установили причину падения вертолета, в котором летели президент и глава МИД Ирана. Жертвами авиакатастрофы стали восемь человек.

В Иране завершилось расследование авиакатастрофы, в результате которой погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. Об этом пишут иранские СМИ.

По данным агентства, причиной крушения стало слишком большое количество людей в вертолете. Из-за того, что пассажиров было больше нормы, вертолет не смог набрать нужную высоту и в условиях тумана столкнулся с горой.

Напомним, трагедия произошла в северо-западной части Исламской Республики 19 мая. Жертвами крушения стали восемь человек.