В Тегеране раскрыли подробности о крушении вертолета Раиси

В администрации иранского президента рассказали, что погодные условия в момент крушения не мешали полету. Также стало известно, что имам Тебриза находился на связи несколько часов после крушения, но умер до того, как место ЧП было обнаружено.

Подробности о крушении вертолета, при котором погибли девять человек, включая президента Эбрахима Раиси и главу МИД ИРИ, раскрыл глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, передает агентство IRNA.

Эсмаили сопровождал Раиси в поездке и находился в другом вертолете - всего в Тебриз следовали три вертолета. По его словам, неблагоприятных погодных условий в горах не наблюдалось.

"Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета"

– глава администрации президента

Он уточнил, что пилот его вертолета заметил, что борт Раиси пропал после того, как всем вертолетам была дана команда подняться над облаками. Затем экипаж приступил к поисках президентского борта, находившиеся в вертолете пытались дозвониться до пассажиров пропавшего воздушного судна.

На связь вышел имам Тебриза Сейед Мохаммад Али Аль-Хашем. Он сообщил, что не знает где находится и не видит никого рядом. Несколько часов, пока шли поиски, имам был жив. На момент обнаружения обломков вертолета и жертв катастрофы, погибшими были все девять человек, находившихся в вертолете.