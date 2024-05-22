Крушение вертолета Раиси: Генштаб опроверг версию перегрузки

Генеральный штаб иранских ВС опроверг публикацию СМИ о том, что вертолет президента Ирана разбился из-за перегрузки. В ГШ подчеркнули, что эта версия ложная. Ранее в ведомстве также исключили диверсию.

Сообщение о перегрузке разбившегося в мае вертолета с президентом ИРИ на борту не соответствует действительности, заявили в Генштабе ВС Исламской Республики.

В ГШ подчеркнули, что опубликованное накануне агентством Fars сообщение содержит искаженную и ложную информацию, передает Mehr.

Накануне Fars распространило новость о том, что вертолет, в котором летели Эбрахим Раиси, глава МИД и ряд других высокопоставленных чиновников, потерпел крушение 19 мая по двум наложившимся друг на друга причинам. Во-первых, изначально планировалось, что вертолет отправится в путь раньше, так что во время фактического вылета погода ухудшилась – на местность опустился туман. Во-вторых, на борт вертолета было взято на два пассажира больше, чем допускается по нормам.

В итоге, когда пилот из-за ухудшившейся видимости попытался поднять машину, ее мощности не хватило. На скорости вертолет врезался в гору. Таким образом, авиакатастрофа представляла собой несчастный случай.

Fars уточнило, что эти данные были предоставлены информированным источником в сфере безопасности.