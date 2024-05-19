Вестник Кавказа

Турция потребовала пересмотреть причины гибели президента Ирана

Турция потребовала пересмотреть причины гибели президента Ирана
© Фото: официальный сайт президента Ирана
Анкара призвала пересмотреть причины гибели Эбрахима Раиси после подрывов пейджеров в Ливане. Президент Ирана погиб 19 мая в результате крушения вертолета

После взрывов пейджеров в Ливане необходимо пересмотреть причины гибели иранского президента Эбрахима Раиси и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет издание Hürriyet.

Газета утверждает, что Тель-Авив, взломавший иранские пейджеры и заложивший взрывчатку, мог быть причастен к падению вертолета с Раиси и убийству Хании в Тегеране.

Ранее иранское агентство Tasnim отвергло новостные заявления о том, что детонация пейджера привела к крушению вертолета с иранскими руководителями.

Напомним, Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая на северо-западе Ирана. С ним на борту также находился глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян.

В конце июля был нанесен удар по резиденции Хания в Тегеране. Один из лидеров ХАМАС приехал на инаугурацию нового руководителя Ирана.

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