В Иране начинается президентская гонка: 6 кандидатов, 3 фаворита

Избирком ИРИ подтвердил, что Советом стражей утверждено шесть кандидатов:
- Мохаммад Багер Галибаф, спикер Меджлиса (парламента)
- Алиреза Закани, мэр Тегерана
- Саид Джалили, представитель духовного лидера в Совете безопасности ИРИ
- Масуд Пезешкиян, депутат парламента
- Мостафа Пурмохаммади, бывший прокурор Ирана
- Амирхоссейн Газизаде-Хашеми, вице-президент ИРИ.
Кто не вошел в итоговый список?
Эксперты изначально оценивали шансы бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и экс-спикера парламента Али Лариджани как невысокие.
- В иранском истеблишменте воспринимают импозантного Ахмадинежада как чуждый для системы элемент. Вокруг его персоны всегда много кривотолков и шума. К тому же, в последние годы Ахмадинежад не занимал государственных должностей и находился в стороне от активной политики.
- Примерно такая же ситуация у Али Лариджани. Его годы во власти остались позади, завоевать интерес молодых граждан становится всё сложнее. Тем не менее Лариджани сразу же после регистрации в кандидаты начал неофициальную предвыборную кампанию как раз в расчете на молодежь. Он акцентировал внимание на важности соцсетей и решении бытовых вопросов в жизни иранцев. Как бы выглядела официальная кампания – с этими или другими лозунгами – сейчас остается только гадать.
Кто фавориты?
Основная борьба развернется между Джалили, Галибафом и Пезешкияном, пишет иранское издание Asr-e Iran.
- В пользу Мохаммада Багера Галибафа говорит солидный опыт участия в избирательных кампаниях – он четырежды баллотировался в президенты Ирана. Любопытно, что каждый раз Галибаф менял тактику: то в чем-то в рамках дебатов напоминал Ахмадинежада, то продвигал максимально консервативные взгляды. Вероятно, на этот раз он выберет вторую модель – увидим на дебатах.
- Кандидат-консерватор Саид Джалили – большая личность в иранской политике. Однако Джалили могут припомнить, что передача ядерного досье Ирана из МАГАТЭ в Совбез ООН произошла не без его прямого участия. Тогда санкции СБ против Ирана были одобрены впервые.
- Реформаторов на предстоящих выборах представит Масуд Пезешкиян. В то, что его кандидатура будет одобрена, мало кто верил. Будучи единственным по-настоящему реформистским кандидатом, Пезешкиян наверняка соберет голоса тех реформаторов, которых не оказалось в итоговом списке. В этом одновременно и слабость, и сила крыла реформаторов: с одной стороны, они в явном меньшинстве, с другой – их сторонники могут быть объединены вокруг одной фигуры.
Иранский журналист Реза Габишави утверждает:
Прогнозируемо, что помимо реформаторов Пезешкияна поддержат средний класс и часть молодежи. Кроме того, у него есть возможность привлечь голоса северо-западных и западных провинций страны. Пезешкиян [в переводе с перс. "врач"] – настоящий врач; он кардиолог и хирург, и он принадлежит к высокому социальному классу. Масуд Пезешкиян был министром здравоохранения, а также членом парламента и заместителем спикера парламента в течение нескольких сроков.