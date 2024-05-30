Женщины, духовенство и другие кандидаты поборются за пост президента Ирана

81 человек зарегистрировался для участия во внеочередных президентских выборах в Иране. Окончательный список тех, чьи фамилии попадут в бюллетени, будет утвержден до 11 июня. Расскажем о предвыборном раскладе на сегодня.

Консерваторы и реформаторы

Число претендентов внушительное, но не для иранской политической культуры. Сейчас побит рекорд 35-летней давности по числу заявок: на выборах 1989 года их было всего 79. Asr-e Iran публикует список кандидатов в соответствии с их политическими взглядами. По традиции, в ИРИ два основных политических лагеря: консерваторы и реформаторы. Хотя в последнее время и принято считать, что грань между ними постепенно сглаживается, биографии говорят сами за себя. Среди подавших заявки 50 консерваторов, 13 реформаторов и 16 независимых кандидатов. Двое определены как "умеренные".

Что значит статистика?

С арифметической точки зрения, шансы консерваторов на президентское кресло выше. Если победит консервативный кандидат, то сохранится преемственность политического курса. Тогда существенных изменений внутри- и внешнеполитического курса ждать не придется. С двумя оговорками.

Генеральная линия и вся полнота власти в ИРИ находится в руках не президента, а Верховного лидера. Многое будет зависеть от личности нового президента: станет ли им опытный политик, известный как внутри Ирана, так и за рубежом; или же политик, который окажется в тени первого лица.

Пройдут ли процедуру утверждения Советом экспертов "тяжеловесы" Саид Джалили, Мохаммад Багер Галибаф и Махмуд Ахмадинежад ?

? Окажутся ли востребованы технократы Садег Халилиян и Алиреза Закани?

Вопросов пока больше, чем ответов. Реформаторы оказались в явном меньшинстве. Популярность каждого из них тоже не слишком высока. Политиков уровня Хасана Рухани или Мохаммада Джавада Зарифа среди них нет. Бросается в глаза отсутствие баланса в плане политического опыта на высшем уровне. Махмуд Садеги и вовсе новичок: за его плечами, как и многих других представителей этого лагеря, всего одна-две предвыборные кампании в Меджлис (парламент).

Ставит ли задачу не участия, а победы многоопытный Масуд Пезешкиян, остается загадкой.

Духовенство и женщины

В рамках обозначенных политических лагерей стоит выделить группы:

имеющее серьезный административный вес духовенство

приковывающие к себе повышенное внимание общественности женщины.

На выборах-2024 зарегистрировались пять улемов. Особо среди них выделяется Мостафа Пурмохаммади. В его активе солидный послужной список. Пурмохаммади был главой МВД в 2000-е, министром юстиции в 2010-е.

Сейед Мохаммадреза Миртаджодини – тоже весьма искушенный политик, занимавший в свое время пост вице-президента.

Предстоящие выборы станут для Исламской республики историческими. Впервые кандидатами в президенты стали женщины. У Хаджар Ченарани (на главном фото), Саиде Хамиде Зарабади (на фото выше) и Зохре Эллахиян (на фото ниже) двадцать лет депутатского опыта на троих.

Даже если амбиции у каждой из них не простираются до президентского кресла, на наблюдателей произведет впечатление сам факт их регистрации. Хотя не исключено, что удастся показать и определенный результат, ведь две из трех претенденток выдвинуты консервативными политическими организациями. Тут многое будет зависеть от их предвыборных кампаний.

Так или иначе, но выдвигая представительниц прекрасной половины в президенты, иранский истеблишмент будто демонстрирует и стране, и миру расширение социальных прав женщин, что отвечает общественному запросу.