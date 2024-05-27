Женщина впервые зарегистрировалась кандидатом в президенты Ирана

Регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране продолжается – теперь среди 17 зарегистрированных кандидатов есть женщина. На пост президента претендует Зохре Элахиян.

Иранская женщина-политик Зохре Элахиян успешно прошла регистрацию в кандидаты на пост президента Ирана, об этом сообщил представитель избирательного штаба, который занимается организацией выборов, Мохсен Эслами.

"Госпожа Зохре Элахиян зарегистрировалась для участия в выборах"

– чиновник

Элахиян – не первая женщина, которая подавала документы для регистрации. Накануне Эслами рассказал, что пройти процедуру регистрации попытались три женщины, но их кандидатуры не соответствовали необходимым условиям, поэтому все они получили отказ.

Ранее Зохре Элахиян заявила о том, что попытается стать кандидатом в президенты, на своей странице в соцсети X.

"Солнце надежды взойдет над исламским Ираном. Я подам документы в избирательный штаб как представитель женского сообщества моей родной страны"

– политик

На сегодня, за три дня со старта подачи документов, это сделали 17 человек. Как сообщали турецкие СМИ, предварительно в качестве основных соперников рассматриваются бывший спикер Меджлиса Али Лариджани и нынешний председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф.