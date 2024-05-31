Ильхам Алиев и и.о. президента Ирана провели телефонный разговор

Президент Азербайджана провел телефонный разговор с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности президента Ирана. В том числе они обсудили создание маршрута между Зангиланским районом и Нахчываном через Иран.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и и.о. президента Исламской Республики Иран, первый вице-президент Мохаммад Мохбер провели телефонный разговор.

Его участники еще раз обратили внимание на исторические дружественные и соседские связи, которые существуют между странами, а также на братские отношения, связывающие оба народа.

В ходе переговоров участники обсудили встречу Ильхама Алиева и погибшего в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, которая состоялась на границе, а также договоренности, которые были достигнуты на ней. В том числе на той встрече рассматривались многие важные вопросы, снова были обговорены дальнейшие направления развития азербайджано-иранских связей, стороны выразили твердую политическую волю.

Президент заявил о полной приверженности Баку достигнутым в тот день договоренностям. Ильхам Алиев указал, что Азербайджан продолжит работать над их реализацией вместе с Ираном.

Кроме того, глава государства еще раз выразил ИРИ и иранскому народу соболезнования в связи крушением вертолета, во время которого погибли Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейна Амира Абдоллахиян и сопровождавшие их люди.

Мохбер выразил благодарность за соболезнования. Он также указал, что Тегеран реализует договоренности, достигнутые Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси, действуя в интересах обеих стран.

Кроме того, участники разговора обсудили работы по созданию маршрута, связывающего Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном через Иран.