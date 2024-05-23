Вестник Кавказа

Регистрация кандидатов в президенты стартовала в Иране

Регистрация кандидатов в президенты стартовала в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МВД Ирана сообщил, что в стране началась регистрация кандидатов на пост президента. Она продлится пять дней. Президентские выборы пройдут 28 июня.

Руководитель иранского МВД Ахмед Вахиди сообщил о начале регистрации кандидатов на пост президента Исламской республики.

Он напомнил, что процесс будет длится пять дней. По его словам, президентские выборы будут такими же прозрачными, как и парламентские.

Напомним, досрочные выборы президента Ирана в 2024 году запланированы на 28 июня. Выборы назначены после гибели экс-главы государства Эбрахима Раиси 19 мая.

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