Вестник Кавказа

Эрдоган: я готов к встрече с Асадом, ответ за Дамаском

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии. Он отметил, что нужно положить конец напряженности в стране.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом.

Он напомнил, что Турция неоднократно заявляла о желании встретиться с сирийской стороной для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Глава государства подчеркнул, что готов к встрече с Асадом, теперь ответ за Сирией. Эрдоган выразил надежду, что после переговоров начнется новый этап в отношениях стран.

Президент также отметил, что время прекратить напряженную ситуацию в Сирии наступило. Он добавил, что Дамаск предпринял шаги для наступления мира.

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