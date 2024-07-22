Где Эрдоган встретится с Асадом?

Вероятность встречи Эрдогана и Асада в Москве высока. Информация о подготовке такой встречи постепенно просачивается в СМИ.

Турецкий телеканал A Haber сообщает со ссылкой на свои источники, что вероятность встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада в Москве весьма велика. Источники канала, осведомленные о текущем дипломатическом диалоге между Анкарой и Дамаском, подчеркивают, что Москва стоит на первом месте среди вариантов мест для проведения подобного саммита.

A Haber также утверждает, что имеются надежды на продуктивный диалог между Турцией и Сирией в рамках нормализации отношений, особенно учитывая смягчение позиции Асада в отношении необходимости провести переговоры на высшем уровне по выводу турецких войск из Сирии.

Окан Мюдеррисоглу, обозреватель и глава столичного бюро проправительственной турецкой газеты Sabah, комментируя перспективы нормализации, заявил, что в текущей ситуации можно ожидать контакты на уровне высокопоставленных дипломатов и руководителей разведки. Потенциальная дорожная карта, которую предстоит разработать, предусматривает создание некоторых рамочных соглашений по нормализации, что в дальнейшем может привести к встрече Эрдогана и Асада.

Перспективы восстановления отношений Турции и Сирии обозначились еще в декабре 2022 года. Тогда при посредничестве российского коллеги Сергея Шойгу главы министерств обороны двух стран провели встречу в Москве. Турецкий министр Хулуси Акар и его сирийский визави Али Махмуд Аббас совместно с Шойгу договорились создать трехстороннюю комиссию. Переговоры министров обороны Турции и Сирии состоялись впервые за 11 лет. Напомним, что в начале 2010-х годов отношения стран были серьезно подорваны из-за того, что Анкара встала на сторону оппозиции и объявила Асада нелегитимным президентом.

В следующем году в мае в Москве состоялось рандеву министров иностранных дел Сирии и Турции - Фейсала Микдада и Мевлюта Чавушоглу. Помимо главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на встречу пригласили иранского министра Хосейна Амира Абдоллахияна. Участие иранцев было необходимо, чтобы развеять подозрения в том, что Россия мирит Турцию и Сирию за спиной у важнейшего партнера Дамаска в лице Тегерана. Кроме того, Иран уже являлся частью астанинской тройки по сирийскому урегулированию вместе с РФ и Турцией.

К тому времени консультации глав минобороны вышли на регулярный уровень. В апреле 2023 года Акар и Махмуд Аббас провели вторую встречу. Здесь уже стороны не занимались установлением диалога, а начали обсуждать конкретные условия нормализации отношений. Турецкие коллеги после встречи сообщили, что стороны обсуждали конкретные шаги для восстановления контактов Анкары и Дамаска. Сирийская сторона подняла вопрос о необходимости вывода турецких войск с территории САР. Турция держала и держит до сих пор силы на севере и северо-востоке Сирии после трех операций, проведенных против запрещенных в России террористических группировок и членов курдской боевой организации YPG.

Обсуждения на уровне министерств уже подчеркивали готовность сторон к улучшению отношений, но сами по себе являлись лишь подготовкой к установлению прямого диалога на высшем уровне. Инициативу в этом направлении первым проявил турецкий лидер. В сентябре 2022 года, перед саммитом ШОС в Самарканде, Реджеп Тайип Эрдоган впервые заявил о готовности встретиться с Башаром Асадом.

"Я бы хотел, чтобы Асад приехал в Узбекистан, я бы встретился с ним, но он не может приехать. Сирия будет разделена из-за него и из-за его поведения. Он боролся с оппозицией, чтобы защитить свою власть, - приводит журналист слова Эрдогана, которые он сказал ранее на встрече с однопартийцами. - Жаль, что он не сможет приехать в Узбекистан. Я бы с ним встретился и сказал бы эти вещи в лицо".

С тех пор Эрдоган не отказывался от своей идеи и инициативы. В конце июня этого года он отметил, что Дамаск и Анкара могут восстановить дипотношения, и никаких препятствий на этом пути нет. Турецкий лидер вспомнил о прошлом опыте сотрудничества с Асадом, добавив, что сирийцы и турки являются братскими народами. По словам Эрдогана, Турция готова в полном объеме восстановить былые контакты.

Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым поддержал идею турецкого коллеги: "Сирия позитивно относится к нормализации отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении к ее суверенитету и стремлению сирийского государства восстановить его над всей территорией страны". Асад имел ввиду, что как условие нормализации отношений Турция должна вывести свои войска с сирийских территорий.

Эрдоган не согласился с немедленным выводом войск из Сирии. Он настаивал на том, что диалог должен быть запущен без предварительных условий. При этом Эрдоган не оспаривал мысль о том, что территориальная целостность Сирии должна быть обеспечена и что это отвечает интересам самой Турции. Несмотря на расхождение позиций, Анкара не стала тормозить процесс. 12 июля Эрдоган поручил главе МИД Хакану Фидану "встретиться со своими коллегами и подготовить дорожную карту процесса нормализации".

Помимо согласования позиций в СМИ активно обсуждали и выбор страны-посредника. Оказалось, что помимо России медиатором может выступить Ирак. Об этом в начале июля сообщила сирийская газета Al Watan. По ее данным, Турция попросила Ирак и Россию "присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации".

Участие Ирака является больше плюсом для иранской стороны, так как в арабской стране сильны позиции проиранских партий и сил. Однако, по крайней мере официально, ни Багдад, ни Москва не создают впечатление конкуренции, даже если де-факто она может существовать. Российская позиция заключается в том, что Москва приветствует и нацелена на восстановление связей Сирии и ее соседей. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов в начале августа сказал, что Россия выступает за нормализацию между Сирией и Турцией, встречу их лидеров, но для проведения подготовки переговоров Эрдогана и Асада "требуется серьезная подготовка".

В настоящий момент нет ясности относительно даты и места проведения встречи Эрдогана и Асада. На днях сирийский лидер даже разочаровал наблюдателей, сообщив, что по примирению двух стран пока никакого прогресса нет, несмотря на усилия посредников. "Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников", – сказал он.

Асад добавил ложку меда в бочку дегтя, оспорив тезис о том, что Сирия не готова к переговорам, пока Турция не выведет войска с ее территории. Но основой любой инициативы все же должен быть суверенитет Сирии, подчеркнул он.

Отношения Турции и Сирии были разорваны в одночасье в 2011 году, но для их восстановления требуются годы. С тех пор, как Эрдоган намекнул на диалог, уже прошло два года, и все еще нет ясности относительно тайминга и места встречи с Асадом. Однако, если смотреть стратегически, две соседние страны уже взяли курс в определенном направлении, и пусть медленно, но верно двигаются по пути восстановления отношений.

Для Сирии Турция - соседняя страна. Стычки 2020 года (операция "Весенний щит") доказали, что Дамаск уязвим перед турецкой армией. Лучше жить в мире, чем воевать. На территории Турции находятся миллионы сирийских граждан, которых Анкара обеспечивает. В турецком обществе растет недовольство относительно "засилья сирийцев" вместе с требованиями вернуть их на историческую родину. Для контроля процесса необходим диалог Турции и Сирии.

Для самой Турции нормализация связана с необходимостью признания фактов, что Асада невозможно свергнуть, а к Сирии лицом повернулись соседние арабские страны. Дамаск уже вернули в Лигу арабских государств. Анкара сама восстанавливает отношения с Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. Поэтому игнорировать и изолировать дальше Сирию бессмысленно. Кроме того, в интересах обеих стран наладить сотрудничество, чтобы противостоять угрозе курдского сепаратизма в Турции и Сирии.