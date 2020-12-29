Президент Азербайджана присвоил Хикмету Мирзоеву высшее воинское звание

В Азербайджане присвоили генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву высшее воинское звание генерал-полковника. Об этом гласит распоряжение, подписанное президентом страны Ильхамом Алиевым.
Звание генерал-лейтенанта глава государства присвоил Мирзоеву в октябре 2020 года.
Справка
Хикмет Мирзоев появился на свет в Билясуварском районе Азербайджана 29 февраля 1968 года. Выпускник Бакинского высшего общевойскового командного училища.
С конца апреля 2015 года командует Силами спецназначения вооруженных сил Азербайджана.
Мирзоев был командиром воинского соединения во время Отечественной войны. Руководил операциями по освобождению Джебраильского района и города Шуша.
Награжден медалью "За отвагу" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени. Удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны".