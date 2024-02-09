Эльдар Алиев стал Народным артистом России

Азербайджанец Эльдар Алиев получил звание «Народного артиста России» от президента РФ Владимира Путина. Уроженец Баку празднует 50-летний юбилей с начала творческой карьеры в этом году.

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист России" бакинцу, худруку балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву за успехи в хореографическом искусстве.

Кроме того, он стал помощником сопредседателя Союза театральных деятелей России Валерия Гергиева.

Стоит отметить, что в этом году Эльдар Алиев празднует юбилей: 50 лет с начала его творческой карьеры.