Вестник Кавказа

Эльдар Алиев стал Народным артистом России

Эльдар Алиев стал Народным артистом России
© Фото: сайт Мариинского театра
Азербайджанец Эльдар Алиев получил звание «Народного артиста России» от президента РФ Владимира Путина. Уроженец Баку празднует 50-летний юбилей с начала творческой карьеры в этом году.

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Народный артист России" бакинцу, худруку балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву за успехи в хореографическом искусстве.

Кроме того, он стал помощником сопредседателя Союза театральных деятелей России Валерия Гергиева.

Стоит отметить, что в этом году Эльдар Алиев празднует юбилей: 50 лет с начала его творческой карьеры.

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