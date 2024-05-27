Армянская оппозиция не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану

Недавно Армения вернула Азербайджану контроль над четырьмя селами, которые находились под оккупацией с 1990-х годов: Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Гызылгаджылы и Хейримли. Армянская оппозиция выступает против возвращения населенных пунктов, и в ходе перепалок всплывают новые интересные подробности.

С весны 1990 года армянские вооруженные отряды начали обстреливать приграничные села Газахского района Азербайджана и постепенно, в неразберихе на фоне карабахского конфликта, взяли под контроль несколько населенных пунктов. Небольшое село Хейримли площадью чуть больше 4 кв. км, которое в советское время входило в состав Азербайджанской ССР, находилось под оккупацией с 1993 года по 19 апреля 2024 год.

Тогда премьер Никол Пашинян, говоря о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном заявил, что планируется установить рубежи, существовавшие к моменту распада СССР. Казалось бы, никаких вопросов возникнуть не должно: Армения потерпела поражение в войне и для подписания мирного договора необходимо следовать духу и буке закона.

Однако армянская оппозиция начала выводить людей на митинги в Ереване и науськивать население возвращаемых Азербайджану сел, чтобы те не покидали "свои" дома. Те, поддавшись на провокации, начали поджигать строения на участках, которые были возвращены Азербайджана в ходе процесса делимитации границы.

Вот тут-то и встал вопрос, на каком основании в селе Хейримли строились жилые дома и другие объекты. Ответа на вопрос, на основании каких карт и кадастровых планов земельные участки села Хейримли были объявлены территорией Армении, нет.

Депутат Тигран Абрамян утверждает, что еще два года назад в Комитете кадастра Армении хранился документ 1988 года, который содержал информацию о границах между землепользователями Армянской и Азербайджанской советскими республиками, содержавший 182 карты, охватывающие 975 км границы. Сейчас этих документов в кадастре то ли уже нет, то ли они остаются под грифом "секретно". Словом, ознакомиться с ними нельзя.

Справедливости ради стоит сказать, что если посмотреть на крупномасштабную карту, то заметно: армяно-азербайджанская граница в этих местах очень далека от прямой линии, в том числе из-за сложности рельефа. Поэтому и пришлось создавать Комиссии по вопросам делимитации границ, которые скрупулезно согласовывали отрезки линии рубежей между селами Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана, приводя их в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках СССР к моменту его распада.

Сегодня не понятно, на каком основании в Армении людям выдавались свидетельства о собственности в селе, находившемся в составе Азербайджана. А ведь речь идет не об одном, а о полусотне земельных участков, относящихся к административной территории села Хейримли. Самое интересное, что по меньшей мере один собственник получил права на землю два года назад – уже после того, как стало очевидным, что до окончания процесса делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном мирный договор между странами подписать будет невозможно.