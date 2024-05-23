Пограничники вместо войск: мирный шаг Баку и Еревана навстречу друг другу 

Политические аналитики-регионоведы Антон Бредихин и Алексей Наумов специально для "Вестника Кавказа" проанализировали значение и перспективы размещения на границе между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении пограничников вместо армейских соединений.

В конце прошлой недели в армяно-азербайджанском урегулировании произошло важное событие – впервые в истории отношений двух стран на участке двусторонней границы были размещены пограничники вместо регулярных войск. Событие стало возможным благодаря началу практических работ по делимитации государственной границы Азербайджана и Армении: сначала между Газахским районом и Тавушской областью были установлены пограничные столбы, затем между ними протянуты заграждения, а когда технические работы закончились и стороны закрыли все вопросы о том, где на делимитируемом участке находится азербайджанская и армянская территории, войска смогли покинуть боевые позиции.



Принципиальное значение имеет тот факт, что все работы были проведены в мирных условиях. Армения добровольно вывела оккупационные силы с участка азербайджанской территории в Газахском районе и конструктивно подошла к задаче демаркации госграницы на этом же участке. Армянские власти сначала подготовили население приграничных сел, что близлежащие азербайджанские земли вернутся под полный контроль Баку, затем неукоснительно выполнили все договоренности по делимитации участка, не позволяя оппозиции вмешиваться в процесс. При этом премьер-министр Никол Пашинян неоднократно подчеркивал прямую выгоду Армении от четкого разграничения территорий и подавлял возмущения граждан, незаконно проживавших на азербайджанской земле и вынужденных уйти с нее после установления границы.

О чем говорят пограничники на границе Азербайджана и Армении?

О том, какой вклад в нормализацию отношений Азербайджана и Армении внесло размещение пограничников обеих стран на государственной границе, "Вестник Кавказа" побеседовал с научным руководителем Центра этнических и международных исследований РФ Антоном Бредихиным и экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым.



Антон Бредихин в первую очередь подчеркнул значимость первой в истории отношений двух стран замены войск на пограничников на двусторонней границе. "Мы видим, что между Арменией и Азербайджаном в последнее время был предпринят ряд конструктивных шагов и действий, и полная делимитация одного из участков госграницы с размещением пограничников входит в их число, позволяя надеяться на продолжение эффективного урегулирования отношений", - сказал он.



"Если раньше мы видели ситуацию, когда с двух сторон друг на друга смотрели армии Азербайджана и Армении, находясь в постоянной готовности начать военные действия, то теперь они отведены, а на их места пришли пограничные службы. То есть раньше между государствами пролегала не просто граница, но буквально линия фронта – потенциального или реального, а теперь на этом участке между Азербайджаном и Арменией находится именно государственная граница со всеми ее атрибутами. И это, конечно, большой позитивный шаг как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана", - отметил Антон Бредихин.



Алексей Наумов назвал размещение пограничников на делимитированном участке госграницы символом перспективы дальнейшей нормализации отношений Азербайджана и Армении. "Замена вооруженных сил на пограничников — это важный символический момент. Он показывает, что урегулирование возможно. Дело в том, что за годы конфликта у многих сложился такой стереотип, что Армении и Азербайджану не удастся выйти на конструктивное взаимодействие, что эти два государства всегда будут находиться во враждебном состоянии", - сообщил он.



"Нанешняя ситуация разбивает этот стереотип, что Баку и Ереван не способны ни о чем договориться, в том числе по вопросам границы. Мы понимаем, что событие служит демонстрацией для, в том числе, реваншистских кругов Армении: их позиция несостоятельна, идеология вечной войны и реванша, изначально обреченного на поражение, не работает. Азербайджан и Армении могут жить в мире и мирно урегулировать отношения", - сказал Алексей Наумов.

Почему Армения договаривается с Азербайджаном?

Антон Бредихин, говоря о переходе властей Армении от тактики затягивания переговоров с Азербайджаном к конструктивно двусторонней работе, мотивировал эту перемену исчерпанием ресурсов Еревана по противостоянию Баку. "В Армении сейчас сложилась ситуация, при которой ей нужно в максимально короткий срок урегулировать пограничные вопросы с Азербайджаном", - указал он.



"Мы видим, что переговоры по мирному договору чересчур затянулись. После завершения Карабахской войны именно из-за действий армянских властей ни посредникам, ни Баку не удавалось приблизить подписание данного договора. Но сейчас положение дел изменилось, и Еревану стало выгодно окончательно снять статус региональной напряженности, чтобы начать более или менее позитивные и конструктивные действия в регионе", - продолжил Антон Бредихин.



Алексей Наумов сформулировал ту же мысль более прямо. "Главный стимул для Армении вести себя конструктивно – это осознание собственной безысходности. Можно сказать, что азербайджанская армия создала Еревану два стимула в 2020 году и в 2023 году, продемонстрировав свое безусловное превосходство на поле боя. Не от хорошей жизни армянское руководство проводит делимитацию, а потому, что понимает: другого выхода у Армении нет", - сказал он.



"Ситуацию осложняет армянская оппозиция, которая пытается вставлять палки в колеса мирного урегулирования. Пока Пашинян сохраняет контроль над властью и Армения чувствует себя вынужденной идти на дальнейшие компромиссы и уступки, процесс будет продолжаться. Но этот процесс хрупкий, и я рад, что демонстрация его возможности проходит не только путем силы, но и мирным путем. Важно, что в самой Армении видят, что мирное урегулирование реально – надо только смириться с реалиями", - заключил Алексей Наумов.