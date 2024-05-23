Пашинян заявил о размещении пограничников на делимитационном участке в Тавушской области

Премьер Армении заявил, что пограничники республики прибыли на позиции делимитационного участка армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.

Пограничники Армении прибыли на армяно-азербайджанскую границу в Тавушской области, где проходит процесс делимитации. Такое заявление сделал глава правительства АР Никол Пашинян в ходе своего обращения к гражданам страны.

"Дорогие граждане, с сегодняшнего дня пограничные войска СНБ Армении взяли на себя охрану государственной границы в Тавушской области вдоль села Беркабер протяженностью 1,9 км и сел Воскепар и Баганис в Тавушской области протяженностью 4,9 км"

– Никол Пашинян

Как заявил премьер, пограничные службы будут охранять участок в районе села Киранц протяженностью 5,8 км по «переходной схеме».

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван убирают военные силы в Тавушской области. Следить за порядком на этом участке с 24 мая будут пограничники.

В середине мая МИД Армении сообщил, что с Азербайджаном были подписаны документы, по которым процесс делимитации границы будет проходить по картам Генштаба ВС СССР 1976 года.