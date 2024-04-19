"Все начинается с мелких протестов": Во что выльются митинги в Армении против возвращения сел Азербайджану?

Массовые митинги в Армении против передачи территорий могут в какой-то момент перерасти в гражданскую войну, считает эксперт.

В Армении с момента объявления о мирном возвращении Азербайджану 4 сел Газахского района АР нарастают протесты. По информации армянских СМИ, жители граничащих с возвращенными азербайджанскими селами деревень Тавушской области перекрыли автодороги местного значения, трассу в Грузию и трассу Ереван-Севан. Позднее они разблокировали трассу Ереван-Тбилиси, но пообещали продолжить протесты пока власти не выполнят их требования. По данным Sputnik Armenia, требование жителей простое - они "хотят жить в своих домах" и полагают, что в результате делимитации границы им станет невыносимо жить в непосредственной близости от азербайджанских пограничных позиций.

Среди протестующих находится глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. Он призвал население сел, ставших теперь приграничными, объединиться и провести масштабные акции неповиновения. 21 апреля селяне мешали властям начать работы по разминированию на территории приграничного храма Святой Богородицы. По данным газеты Hraparak, в этом участвовали жители сел Воскепар, Коти, Воскеван и Барекамаван. 22 апреля к ним присоединились люди из Киранца и Ноемберяна.

Историческое соглашение о делимитации

Напомним, что в прошлую пятницу 19 апреля армяно-азербайджанская Комиссия по делимитации границы во главе с вице-премьерами Азербайджана Шахином Мустафаевым и Армении Мгером Григоряном подписали первым документ по практическим действиям. Согласно документу, Ереван добровольно возвращает под контроль Баку землю в Газахском районе с четырьмя селами Ашагы Аскипара, Баганыс Айрум, Хейримлы и Гызылгаджылы, оккупированными армянскими войсками в начале Карабахской войны. Рядом расположены два азербайджанских анклава с селами Бархударлы, Софулу и Юхары Аскипара - их возвращение, как возвращения анклава Кярки (рядом с Нахчываном) планируется обсудить в ходе дальнейшей работы делимитационной комиссии.

Также в документе сказано, что определение северного участка армяно-азербайджанской границы будет проводиться с учетом выяснения координат на основе геодезических измерений. Дедлайн - 15 мая. Наряду с этим стороны начнут размещать пограничные посты. Разграничение границ проводится на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, гарантирующей установление территорий новых республик в тех границах, в которых они были в составе СССР. Первый пограничный столб был установлен между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении два дня назад.

Позиция официального Еревана

Митингующие обвиняют власти Армении в "предательстве" и "односторонней уступке территорий", хотя речь идет о возвращении под контроль Баку земли, всеми странами признанной законной частью Азербайджанской Республики. Премьер-министр Никол Пашнян на встрече с жителями Тавушской области давал понять, что если не отдать азербайджанские территории миром, это может привести к войне. В недавнем интервью британским медиа Пашинян попытался успокоить население. Ереван, по его словам, "продемонстрировал свою искренность".

"Мы зафиксировали, что правительство республики Армения готово предпринять шаги в пределах своих полномочий, чтобы в тех азербайджанских селах, а именно Гызылгаджилы, Хейримлы, Ашагы Аскипара и Баганыс Айрум, где сейчас люди не живут, жизнь людей стала бы возможной, проживание стало бы возможным", - сказал он.

Но, похоже, аргументы главы правительства не возымели эффекта на определенную часть населения.

Чего боятся жители приграничных сел?

Кто стоит за протестами и почему жители Армении так болезненно воспринимают восстановление территориальной целостности соседней страны, "Вестник Кавказа" спросил у автора телеграм-канала "Девичья башня", эксперта по Южному Кавказу Садата Гулиева. Помимо страха жителей тех четырех сел, которые отходят к Азербайджану, указал он, есть фобии населения соседних населенных пунктов.

"Противники соглашения о делимитации – это в первую очередь сами жители Воскепара, Киранца и Баганиса, приграничных армянских сел. Они считают, что если сейчас придут азербайджанцы и встанут в 100 метрах от их домов, будет плохо, поэтому нельзя сдавать. Даже говорят, что это вообще земли Армении. Их поддерживают, естественно, оппозиционные силы - прозападный "Национально-демократический полюс" и фракция "Армения". В целом все оппозиционеры выступают против возвращения Азербайджану этих четырех сел", - сказал Гулиев.

Второй причиной протестов является опасение теоретический возможной блокировки азербайджанскими военными дороги Ереван-Тбилиси. "Часть основной трассы, которая ведет из Еревана в Грузию, проходит по территориям, которые Ереван должен вернуть. Пока что этот вопрос не рассматривают в процессе делимитации, работа идет четко по тем участкам границы, где с обеих сторон находятся села. Но, например, непосредственно у села Киранц проходит часть Ереван-Тбилиси, в двух или трех местах. И местные против делимитации, ожидая, что придет Баку и перекроет всю дорогу", - отметил эксперт.

Как будут развиваться протесты?

На нынешнем этапе протестов наибольшую активность проявляют непосредственно жители приграничных сел. Однако на митингах по всей Армении звучат не только требования не отдавать земли, но и отправить Никола Пашиняна в отставку. Садат Гулиев не исключает, что при определенном стечении обстоятельств речь может идти о перерастании мирных митингов в гражданскую войну.

"Самый предсказуемый вариант развития протестов – это их постепенное прекращение, потому что делимитация уже идет. Первый пограничный столб уже вбит, что намекает на неспособность ни оппозиции, ни населения ничего изменить в этом вопросе, потому что в ином случае начнутся военные действия - Азербайджан своего не отдаст. Есть и второй вариант - перерастание во внутреннюю гражданскую войну в Армении. Такие конфликты ведь всегда начинаются с мелких протестов. А мы видим, что идут протесты по всем городам, перекрываются трассы Гюмри-Ереван, Ванадзор-Ереван, дороги на Баграташен и Варденис и так далее", - подытожил автор телеграм-канала "Девичья башня".

После поражения в Карабахской войне Николу Пашиняну уже приходилось переживать большие волны недовольства. В 2021 году он смог удержать большинство в парламенте и сохранил свой пост. В дальнейшем давление со стороны оппозиции и улицы повторилось после признания Пашиняном территориальной целостности Азербайджана в 2022 году по итогам встреч в Праге. И тогда Пашинян выстоял. Удастся ли ему в третий раз повторить внутриполитический успех, покажет время.