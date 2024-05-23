Флаг Азербайджана поднят в четырех селах Газахского района

В Газахском районе спустя 34 года снова развевается флаг Азербайджана. В селах, возвращенных Арменией, делимитирована граница и поднят государственный флаг. Церемония состоялась сегодня.

Азербайджан вернул четыре села Газахского района в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы, в селах сегодня торжественно подняли флаг Азербайджана.

Азербайджанский флаг развевается в селах Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Церемонию поднятия флага провели сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана, которые контролируют делимитированные территории.

Отметим, что Азербайджанская Республика смогла вернуть села Газаха без единого выстрела спустя 34 года.