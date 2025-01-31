Азербайджан озвучил ущерб от оккупации Карабаха Арменией

В Азербайджане подсчитали ущерб, который был причинен районам республики во время их оккупации Арменией. В общей сложности пострадали десятки тысяч единиц имущества.

Вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования Армении в ходе агрессивной войны оккупировали и многие годы удерживали 12 городов, 18 поселков, 895 сел, в целом 925 населенных пунктов Азербайджана. Об этом заявила государственный обвинитель Тарана Мамедова, выступая на судебном заседании по рассмотрению уголовных дел в отношении ряда армянских граждан, которые обвиняются в совершении военных преступлений, связанных с подготовкой, ведением и финансированием войны.

Она отметила, что за все это время причинен ущерб по 37168 единицам имущества, находившихся в частной и государственной собственности. Сумма ущерба превышает 19 млрд манатов.

Согласно обвинительному акту, сильнее всех от оккупации пострадали Агдамский, Физулинский, Лачинский, Кельбаджарский и Джебраильский районы АР. Ущерб Агдамскому району оценивается в 3,7 млрд манатов, Физульнскому – в 3,4 млрд манатов, Лачинскому – в 2,7 млрд манатов, Кельбаджарскому – 2,2 млрд манатов, Джебраильскому – 2,1 млрд манатов.

Кроме того, пострадали Губадлинский район (ущерб 1,8 млрд манатов), Зангиланский район (1,3 млрд манатов), Шушинский район (391 млн манатов), семь сел Газахского района (137 млн манатов) и Ходжалинский район (103 млн манатов).

Ущерб, который был нанесен культурному наследию, оценивается в 906 млн манатов. При этом общий материальный ущерб, включающий в себя затраты на поддержку вынужденных переселенцев, составил более 8,8 млрд манатов.

В частности, в результате войны и оккупации пострадали минимум 697 памятников истории и культуры. В обвинительном акте подчеркивается, что все они были превращены в объект нападения, использовались для поддержки военных действий, были умышленно сожжены в крупных масштабах, обстреляны и частично или полностью уничтожены другими физическими методами, а также путем совершения актов кражи, грабежа, вандализма.