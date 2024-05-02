За что азербайджанский посол в Лондоне раскритиковал британского журналиста?

Посол Азербайджана в Лондоне Элин Сулейманов призвал отказаться от пессимистических представлений о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений с учетом того, что за последнее время ситуация меняется в лучшую сторону. Статья Сулейманова в британской The Guardian стала ответом на публикацию ее редактора Патрика Винтура.

Это уже не первый раз, когда азербайджанскому послу в Соединенном Королевстве приходится отвечать на статьи Винтура, который бывает неточен в формулировках и трактовках событий, создавая у читателей искаженное впечатление о них.

Патрик Винтур был среди нескольких британских журналистов, взявших интервью у премьер-министра Армении Никола Пашиняна 22 апреля. Вскоре под его авторством вышла статья "Армения в поиске союзников на Западе на фоне напряженности с Азербайджаном", написанная в привычном предвзятом тоне.

В чем Сулейманов не согласен с Винтуром?

В ответной публикации Элин Сулейманов отметил, что Винтур, описывая свое посещение Армении, сосредоточился на негативе, описав картину в "пессимистичных красках", в то время как Баку и Ереваном наконец достигли "прорывного" соглашения о начале делимитации границы. Посол напомнил, что этот шаг на пути к нормализации отношений Баку и Еревана был высоко оценен международным сообществом и получил поддержку самого Никола Пашиняна.

При этом Винтур умолчал о том, что на протяжении долгого времени главной причиной боестолкновений и напряженности оставалась армянская оккупация признанных на международном уровне территорий Азербайджана, длившаяся 30 лет

- Элин Сулейманов.

Он обратил внимание и на то, что Винтур почему-то охарактеризовал как "уступку" недавнее возвращение четырех азербайджанских сел в Газахском районе, расположенных на территории Азербайджана, что подтверждают как все существующие на сегодняшний день карты, так и сами армянские чиновники.

В чем Сулейманов согласен с Винтуром?

Между тем, Сулейманов согласен с Винтуром в отношении истории бессмысленного поиска Арменией союзников вне региона, ведь для устойчивого мира обязательным условием служит нормализация связей с соседними странами.

Кроме того, азербайджанский дипломат констатировал, что Патрик Винтур не ошибся, цитируя живущего в Карабахском регионе Азербайджана армянина. Тот рассказал, что приверженцы сепаратистских идей, вселяя страх и разжигая межнациональную рознь, призывали местное армянское население бросить все и уехать.

Эмин Сулейманов призвал отказаться от нагнетания напряженности и поддержать прогресс, наметившийся в отношениях Азербайджана и Армении.