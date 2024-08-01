Вестник Кавказа

В Баку совершает визит представительная делегация Минобороны Турции

В Баку совершает визит представительная делегация Минобороны Турции
© Фото: министерство обороны Азербайджана
Для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX в Баку минувшей ночью прибыла делегация Минобороны Турции, которую возглавляет министр обороны страны Яшар Гюлер.

По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Баку минувшей ночью прилетела представительная делегация министерства национальной обороны Турецкой Республики, которую возглавляет глава оборонного ведомства Яшар Гюлер.

В состав делегации вошли начальник штаба ВС Турции генерал Метин Гурак, командующий ВМС страны адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал Сельджук Байрактароглу и командующий ВВС Зия Джемаль Кадыоглу, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку делегацию встретили первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие руководящие сотрудники министерства.

Делегация высокопоставленных турецких военных примет участие в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX, также в рамках визита турецкой делегации пройдет ряд встреч, в ходе которых стороны обсудят перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

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