Азербайджан, Грузия и Турция проводят учения Eternity-2024

Стартовали учения Eternity-2024 с участием военных из Азербайджана, Грузии и Турции. Учения проводятся на территории Грузии с 24 по 27 сентября.
В Грузии проходят командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2024, информирует министерство обороны Азербайджана.
В маневрах принимают участие военнослужащие трех стран: Грузии, Азербайджана, Турции.
«В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят различные задачи по организации охраны стратегически важных, региональных экономических проектов»
– сообщение ведомства
Международные учения Eternity-2024 продлятся до 27 сентября. Их цель - укрепление взаимного сотрудничества и обеспечения слаженности между вооруженными силами Азербайджана, Грузии, Турции.