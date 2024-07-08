Вестник Кавказа

Азербайджан, Грузия и Турция проводят учения Eternity-2024

Азербайджан, Грузия и Турция проводят учения Eternity-2024
Стартовали учения Eternity-2024 с участием военных из Азербайджана, Грузии и Турции. Учения проводятся на территории Грузии с 24 по 27 сентября.

В Грузии проходят командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2024, информирует министерство обороны Азербайджана.

В маневрах принимают участие военнослужащие трех стран: Грузии, Азербайджана, Турции.

«В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят различные задачи по организации охраны стратегически важных, региональных экономических проектов»

– сообщение ведомства

Международные учения Eternity-2024 продлятся до 27 сентября. Их цель - укрепление взаимного сотрудничества и обеспечения слаженности между вооруженными силами Азербайджана, Грузии, Турции.

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