Почему Армения не поддерживает сепаратистов, но и не подписывает мирный договор?

В Армении немало людей выступает за отставку премьера Никола Пашиняна, при этом мало кто поддерживает главных оппонентов власти - экс-президентов Кочаряна и Саргсяна. Расскажем, почему люди требуют перемен во внешней и внутренне политике, не доверяя ни одному из известных политиков.

Никол Пашинян не обладает реальной поддержкой электората, однако и бывшие президенты - Роберт Кочарян и Серж Саргсян - оказались на обочине армянской политики. Казалось, в стране, которая болезненно восприняла поражение в войне, народ должен поддерживать тех, кто в свое время проявил себя на поле боя, однако люди отвернулись и от Кочаряна, и от Саргсяна.

Кого армяне винят в поражении?

Виновными в разгроме армянской армии принято считать как внешние, так и внутренние силы. Причем под внешними силами подразумевается Россия, которая якобы давала Армении неформальные гарантии военного покровительства. Внутренним виновником обозначена сама армянская армия, которая оказалась неготовой к войне в тактическом плане, проигнорировав современные методы ведения боевых действий. Но даже если оставить за скобками несовершенство и техническое отставание ВС Армении, важно принять во внимание фактор реформирования армии. Поверженная в 2020 году армия всю свою историю формировалась под руководством Кочаряна и Саргсяна. А Пашинян до войны отличился лишь одним громким делом, связанным с армией, посадив за решетку коррумпированного генерала Манвела Григоряна. Больше ничего для безнадежно устаревшей армии не было сделано.

Почему армяне отвернулись от идеологов сепаратизма?

Значительная часть армян не хочет воевать. Последовавшая после войны ментальная фрустрация обнажила реальный страх распространения боевых действий на территорию республики. Карабах никогда не был частью Армении, и покинувшие его люди не встретили понимания и сопереживания в Армении, фактически став изгоями. Сама власть, манипулируя страхами общества, стала обвинять прибывших из Карабаха в подрывной деятельности. В итоге сепаратистская политика Кочаряна и Саргсяна потеряла поддержку у разочарованной общественности, которая опасается очередной эскалации.

Почему не подписан мир между Арменией и Азербайджаном?

Армения и Азербайджан так и не заключили мирный договор, хотя с момента окончания войны минуло уже 4 года. В согласованной части проекта договора прописано, что стороны не имеют территориальных претензий друг к другу и обязуются не предъявлять подобных требований и в будущем. Таким образом, ни одна из сторон не сможет ссылаться на свое внутреннее законодательство, чтобы воспрепятствовать реализации договора о мире.

Почему же тогда договор до сих пор не подписан? Для Пашиняна важно, чтобы подписание документа не воспринималось нардом как акт капитуляции, поскольку в таком случае все последующие инициативы по вопросам сближения с соседями будут восприниматься внутренними оппонентами премьера в качестве ультимативных требований и всячески блокироваться. Пашиняну необходимо убедить общественность в том, что поражение было неизбежным, а потому подписание мира гарантирует стране легитимность ее границ.

Однако следствием заключения мира станет открытие транспортного коридора, который свяжет Азербайджан с его эксклавом - Нахчываном. В глобальном масштабе это ознаменует появление новой сухопутной артерии, благодаря которой ресурсы и грузы смогут доставляться из Европы в Азию. Открытие коридора выгодно Турции и Азербайджану, который к тому же станет одним из важнейших транспортных хабов. Заинтересованность в строительстве коридора открыто демонстрирует и Россия. Однако Запад, поддерживающий режим Пашиняна, не торопит Ереван с подписанием мира, поскольку пребывает в состоянии конфронтации с Москвой и не желает, чтобы Россия воспользовалась возможностями будущей дороги в своих интересах.

Скептически на перспективу строительства смотрит и соседний Иран, не первый год предлагающий альтернативный транзитный маршрут по своей территории. Поэтому определение таможенных условий и эксплуатации транспортного коридора способно замедлить подписание мира, отложив его на неопределенное время.