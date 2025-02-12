Жители Гюмри пошатнули позиции Пашиняна?

В минувшее воскресенье в двух армянских общинах - Гюмри (Ширакская область) и Паракар (Армавирская область) – прошли досрочные выборы в Советы старейшин. Расскажем, почему после подсчета голосов эксперты заговорили о зыбкости позиций премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Экспертов, главным образом, интересовали результаты голосования во втором городе Армении - Гюмри, где проживает больше 111 тыс. избирателей, для которых было подготовлено 82 избирательных участка. Паракар же – село, где правом избирательного голоса обладает лишь около 20 тыс. человек.

Зачем понадобились внеочередные выборы в Гюмри?

Осенью прошлого года мэр Гюмри Вардгес Самсонян подал в отставку, а члены Совета старейшин блока "Баласанян" сложили мандаты и ушли в оппозицию, мотивировав это давлением со стороны "Гражданского договора" после того, как на основателя блока, бывшего мэра Самвела Баласаняна и его сына Хачатура завели уголовные дела. Старшего обвинили в злоупотреблении властными и служебными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и в незаконном отчуждении земельных участков вокруг «Черной крепости». Младшего – только в отмывании денег.

Тогда исполняющим обязанности мэра Гюмри Пашинян назначил члена «Гражданского договора» Сарика Минасяна, после чего эксперты заговорили, что премьер намеревается взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов, назначенных на 2026 год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему власть недовольна итогами выборов?

Народу на выборы в обеих общинах пришло не так уж много – примерно по 40% от имеющих право голоса, но это никого не смутило, поскольку порог явки на таких выборах не предусмотрен. Единственное, что нужно было сделать партиям, участвовавшим в выборах, - преодолеть четырехпроцентный барьер, а блокам – шестипроцентный барьер. Естественно, среди прочих партий и блоков в обоих общинах за места в Советах старейшин боролась партия Никола Пашиняна «Гражданский договор». Что важно - лидер победившей партии должен стать мэром. И если с Советом старейшин по итогам выборов у правящей партии проблем не возникло, то с мэром – все не так однозначно.

«Гражданский договор» получил в Гюмри наибольшее количество голосов – почти 37%, - но, чтобы ее кандидат Сарик Минасян стал мэром, партии нужно было набрать более 50% голосов избирателей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему жители Гюмри "отвергли" Пашиняна?

31 марта 2018 года Никол Пашинян, который в то время был журналистом и оппозиционером, именно из Гюмри начал шествие на Ереван, борясь таким образом против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на премьерский пост. Многие армяне поддержали лозунг «Сделай шаг, отвергни Сержа», в результате чего премьером стал сам Пашинян. Однако спустя 7 лет, ситуация резко изменилась. Теперь жители Гюмри не оказывают Пашиняну той поддержки, на волне которой он в свое время героем вошел в Ереван.

В том, что партия Пашиняна в 2025 году на получила ожидаемого сила голосов, власть обвиняет оппозицию, мешавшую проведению выборов.

Перед выборами в Гюмри под видом журналистов и наблюдателей собрался большой лагерь оппозиционеров со всей Армении, особенно из Еревана. Цель была одна – создать иллюзию под невероятными заголовками, что власти фальсифицируют выборы.

- пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Сейчас до сих пор не известно, кто возглавит Гюмри. По идее, на предстоящем первом заседании новоизбранного Совета старейшин набравший наибольшее количество голосов оппозиционный кандидат должен стать мэром города.

Также говоря о провале партии власти на выборах, стоит иметь в виду, что у жителей Гюмри остается к ней немало вопросов в свете социально-экономической ситуации в городе.