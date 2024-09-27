Пашинян сообщил о готовности заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября

Глава армянского правительства в очередной выступил за подписание мирного договора с Азербайджаном. Он предлагает заключить его на основе уже достигнутых договоренностей, а остальные вопросы согласовать позднее.

Армения готова оформить мирный договор с Азербайджаном в текущем месяце. Такое заявление сделал в ходе саммита СНГ премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он обратил внимание на то, что документ уже согласован по меньшей мере на 80%, а также напомнил, что недавно руководители МИД обеих стран договорились активизировать работу по согласованию договора.

"В принципе, мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану: подписать то, что уже согласовано...и продолжить работу по всем остальным вопросам. В любом случае невозможно составить такой мирный договор, который ответил бы на все вопросы, урегулировал бы все аспекты двусторонних отношений"

– армянский премьер

Глава правительства также отметил, что в ближайшее время странам следует принять решение по тем принципиальным вопросам, которые могут заложить крепкий фундамент для достижения мира.